Informatie over duizenden vergaderingen Nederlandse overheid op straat

Demissionair staatssecretaris Van Huffelen (Digitale zaken) gaat een onderzoek instellen naar een datalek bij het vergaderplatform van de Rijksoverheid. Dat zegt ze tegen Nieuwsuur. Aanleiding is een onderzoek van een Duitse journaliste die kon inloggen in duizenden vergaderingen van Europese overheden. Nederland bleek in haar onderzoek het kwetsbaarst.

De Duitse journaliste Eva Wolfangel kon in de afgelopen maanden relatief makkelijk informatie verzamelen over duizenden videoconferenties van overheidsinstellingen in meerdere Europese landen. Bij een aantal lukte het ook om in te bellen bij vergaderingen.

Overheidsorganisaties en bedrijven in landen als Duitsland, Nederland, Italië en Frankrijk gebruiken het softwareprogramma Webex voor videovergaderingen. Het programma is vergelijkbaar met Zoom of Microsoft Teams. Moederbedrijf Cisco adverteert Webex als bijzonder veilig.