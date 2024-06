Huizen betaalt meer dan nodig voor aanleg busbaan

De gemeente Huizen betaalt te veel geld voor de aanleg van een nieuwe busbaan. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Aveco de Bondt in opdracht van de gemeente. Volgens het rapport rekent aannemer BAM te hoge kosten.

De nieuwe buslijn moet de oost- en westkant van de gemeente beter met elkaar verbinden. Bovendien moet de weg veiliger worden voor fietsers en voetgangers.

Geld besparen

Maar volgens Aveco de Bondt zijn de kosten daarvoor te hoog. Het project opnieuw aanbesteden zou heel wat geld kunnen besparen, schrijft regionale omroep NH. De oorzaak van de hoge kosten zijn volgens de onderzoekers de prijzen die BAM berekent.

Dat ontkende verantwoordelijk wethouder Roland Boom (VVD) in de gemeenteraad vorige week. Volgens hem zijn alle prijzen die de aannemer heeft opgegeven marktconform. "We hebben heel grondig en goed begroot", zei hij. "We hebben het onderzoek gedaan omdat alle raadsleden heel zorgvuldig op onze vingers kijken of dit de goede manier is om deze kosten te maken." En dat is het dus, volgens Boom.

'Nog niet marktconform'

Het rapport concludeert echter dat de prijzen die BAM rekent 'zeker (nog) niet' marktconform zijn. Zo vragen de onderzoekers zich af waarom er 160 uur lang een boomspecialist (à 130 euro per uur) aan het werk zal zijn. Ook worden voor de graafwerkzaamheden en het asfalt 'zeer hoge' eenheidsprijzen gerekend.

Daarnaast rekent de aannemer 5 procent onvoorziene kosten, die volgens de onderzoekers inmiddels niet langer nodig zijn omdat het project zeer uitgebreid en goed is voorbereid.

Geen openbare aanbesteding

De door BAM opgegeven betaalsom is zo'n 10 miljoen euro, maar volgens de onderzoekers zullen de kosten bij openbare aanbesteding 'significant' lager zijn dan dat. Daarbij wordt benadrukt dat zo'n nieuwe aanbesteding in deze fase van het project eigenlijk niet wenselijk is. "Het zou in het belang zijn van alle partijen, omwonenden en gebruikers van de wegen om er financieel met elkaar uit te komen", aldus het rapport.

Indien BAM de bedragen niet aanpast, adviseert het bureau om toch een openbare aanbesteding te houden.