Groep van twaalf kinderen geschept door auto in Frankrijk, zeven zwaargewond

In de Franse stad La Rochelle is een groep van twaalf kinderen tussen de 8 en 11 jaar oud geschept door een auto. Zeven van hen raakten zwaargewond, een van hen is er ernstig aan toe.

De groep kinderen was samen met twee begeleiders op weg naar een park, toen de auto vol op ze inreed. Zeven kinderen moesten naar het ziekenhuis, een van hen was zo ernstig gewond dat zij per helikopter naar het ziekenhuis werd afgevoerd.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. De bestuurder van de auto was een 83-jarige vrouw. Volgens de politie was ze niet onder invloed. Ze ligt in het ziekenhuis en kan nog niet verhoord worden.

'Verschrikkelijk tafereel'

De kinderen droegen helmen en gele fluorescerende vesten en reden in een 30 kilometerzone. Volgens radiozender France Blue reed de 83-jarige vrouw in haar Renault Twingo tegen de richting van het verkeer in toen ze inreed op de kinderen. Getuigen vertellen aan de zender dat ze geschreeuw hoorden en volgens een lokale bestuurder was "het tafereel verschrikkelijk voor iedereen die het gezien heeft".