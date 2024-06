Nabestaanden Indonesië-dienstweigeraars eisen nog altijd eerherstel

"Mijn vader vond dat Indonesië in 1945 al onafhankelijk was geworden, en dat Nederland daarom niets te zoeken had in Indonesië", vertelt Oskam. Haar vader was van jongs af aan actief in de Communistische Partij Nederland (CPN), die het Indonesische recht op zelfbeschikking had verdedigd. "Daarnaast vertikte hij het om op onschuldige burgers te schieten."

Maassen was twintig jaar oud toen hij in de gevangenis belandde. Een van de locaties waar hij zijn straf moest uitzitten was Fort bij Spijkerboor in Westbeemster. Daar ontmoette hij andere veroordeelde Indonesië-weigeraars, zoals de destijds 21-jarige Rokus Hartog. Zijn zoon Peter Hartog (70) vraagt net als Oskam eerherstel voor zijn vader.

"In 1946 werd mijn vader opgeroepen voor zijn dienstplicht bij het Nederlandse leger. Hij ging erheen, volgde militaire training, maar besloot daarna om toch niet mee te gaan naar Indonesië", zegt Hartog. "Bij een oefening moest hij met zijn geweer en bajonet op een pop insteken. Hij besefte dat hij dat in Indonesië ook moest doen bij mensen van vlees en bloed. En dat wilde hij niet."

Goed gedrag

Bij een commissie van officieren en een dominee moest Hartog zijn dienstweigering verantwoorden. Hij beriep zich op de dienstweigeringswet, waarin staat dat gewetensbezwaren gerespecteerd kunnen worden. "Vanwege zijn christelijk geloof wilde mijn vader niet meevechten. 'Gij zult niet doden', bleef hij steeds zeggen. Maar hij wist de officieren niet te overtuigen."

Hartog werd daarna veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Hij ging in hoger beroep, waarna zijn straf naar twee jaar werd verminderd. Uiteindelijk zat hij anderhalf jaar vanwege goed gedrag. Dat gold niet voor Jan Maassen. "Mijn vader moest zijn volledige straf uitzitten, terwijl oud-SS-officieren en NSB'ers met wie hij in de gevangenis zat wel strafvermindering kregen", zegt Oskam.