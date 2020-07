Tientallen migranten vermist op meer in Turkije

In Turkije worden tientallen migranten vermist. Ze waren aan boord van een schip dat zaterdag in slecht weer zonk op een meer in Oost-Turkije. Gevreesd wordt dat ze het schip niet konden verlaten.

Bij zoekacties met schepen en helikopters zijn zes lichamen geborgen, maar minister Soylu van Binnenlandse Zaken zegt dat het schip 55 tot 60 mensen aan boord had. In verband met de zaak zijn 11 mensen opgepakt.

Volgens Turkse media kwamen de migranten uit Pakistan, Afghanistan en Iran. Het schip waarop ze zaten, zonk in het Van-meer. Smokkelaars transporteren migranten 's nachts over dat meer, zodat ze de controleposten van de politie op wegen kunnen ontlopen.