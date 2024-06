Sabalenka en Rybakina sneuvelen op Roland Garros, Andrejeva en Paolini stunten

Paolini had tot dit seizoen vijftien grandslamtoernooien gespeeld, maar was nooit voorbij de tweede ronde gekomen. In januari haalde ze op de Australian Open al de achtste finales, maar het gravel in Parijs blijkt haar nu nog beter gezind.

"Een ongelooflijk gevoel", zei de breed lachende Paolini na haar zege op Court Philippe-Chatrier. "Het was echt een zware wedstrijd. Ik werd een beetje emotioneel tijdens de tweede set. Het is de eerste keer dat ik op deze prachtige baan mag spelen. Het is een eer. Ik ben heel blij dat ik hier win."

Venijn

De 28-jarige Paolini speelde met veel venijn, zocht geregeld de aanval en werd geholpen door de vele afzwaaiers van Rybakina. De in Moskou geboren Kazachse, in 2022 de beste op het gras van Wimbledon, maakte anderhalve set lang een uitgebluste indruk.

Rybakina wist in de tweede en derde set echter twee keer een break achterstand weg te werken. Een break op 4-4 in de derde set werd haar alsnog fataal.