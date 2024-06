Herstel De Jong verloopt 'volgens plan', Koeman denkt (nog) niet aan vervanger

De eerste stap daarin werd vandaag gezet, toen Koeman wereldkundig maakte dat Bart Verbruggen eerste doelman is op het EK. Hij zal ook in de aanstaande oefenduels onder de lat verschijnen.

Verder houdt de bondscoach de kaarten tegen de borst, in hoeverre hij al keuzes heeft kunnen maken. Ook dat zal weer afhangen van de fitheid van De Jong bij de aftrap van het toernooi.

"We weten dat we tot een avond voor de eerste groepswedstrijd bij een blessure een verandering kunnen doorvoeren", duidt Koeman de noodoplossing voor het geval De Jong het EK niet haalt. De selectie mag, in het geval van een blessure, nog worden gewijzigd. Koeman wil er nog niet aan denken.

"Daar is het nu veel te vroeg voor. We hebben nog steeds het idee dat hij rondom die eerste wedstrijd fit zal zijn. Als dat niet het geval zou zijn, moeten we kijken hoe we daarmee omgaan."

Meerdere opties

Mocht De Jong niet kunnen spelen, dan komt Joey Veerman in beeld. Voormalig Oranje-middenvelders Arnold Mühren en Ronald de Boer wezen hem al aan als de ideale vervanger.

Koeman is nog niet zover. "Nee, er zijn ook anderen, zoals Reijnders en Koopmeiners", wijst hij op twee middenvelders in Italiaanse dienst, die vanwege verplichtingen bij hun clubs vrijdag pas aansluiten bij Oranje.