Bondscoach Kordi vertrekt na Olympische Spelen bij succesvolle baansprinters

Mehdi Kordi vertrekt na de Olympische Spelen als bondscoach van de Nederlandse baansprinters. De Brit was sinds 2019 werkzaam bij wielerbond KNWU.

In zijn eerste jaren bij de KNWU werkte Kordi als 'embedded scientist'. Na het vertrek van René Wolff in 2022 nam hij diens taken als bondscoach over. Kordi deelt het bondscoachschap met Nick Stöpler, die de duurrenners onder zijn hoede heeft.