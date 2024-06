PVV ondanks verwachte zege niet invloedrijk in Brussel: 'Je staat buitenspel'

Het nieuwe kabinet staat nog niet op het bordes of de volgende verkiezingen staan alweer voor de deur. Morgen kiest Nederland nieuwe Europarlementariërs. In peilingen gaat de PVV, die nu afwezig is in het Europees Parlement (EP), aan kop. De partij staat op negen zetels, bijna een derde van de 31 zetels die Nederland na de verkiezingen in het EP krijgt.

De mogelijke monsterzege van de PVV kan grote gevolgen hebben voor de invloedrijke positie van Nederland in Brussel. Omdat er in het Europees Parlement weinig animo is om met de PVV samen te werken, wordt het voor Wilders' partij vrijwel onmogelijk om iets voor elkaar te krijgen op Europees niveau. Dat vrezen oud-Europarlementariërs, onder wie PVV'ers, met wie de NOS heeft gesproken.

Nederlandse invloed nu 'opvallend'

Nederlandse Europarlementariërs staan in Brussel nu bekend als scherp en invloedrijk. "De Nederlandse invloed in het Europees Parlement is opvallend", schrijft website EUMatrix, die het werk van Europarlementariërs bijhoudt. Vooral als het gaat om wetten maken, bijvoorbeeld over migratie en klimaat, leggen de Nederlanders bovenmatig veel gewicht in de schaal. EUMatrix zet het Nederlandse smaldeel wat betreft invloed op plek 3 van de 27 lidstaten.

Maar het beweeglijke Nederlandse politieke landschap vormt "een grote uitdaging" om die invloed vast te houden, stelt de site. De PVV-delegatie gaat zich na de verkiezingen hoogstwaarschijnlijk aansluiten bij de radicaal-rechtse fractie Identiteit en Democratie (ID), met onder meer het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen, "die tot nu toe geïsoleerd wordt door de andere politieke families in het Europees Parlement".

Buitenspel

De analyse wordt gedeeld door PVV'ers die eerder in het Europees Parlement zaten. "We zaten overwegend in het verdomhoekje", zegt Lucas Hartong, Europarlementariër tussen 2009 en 2014. In die tijd was de PVV niet aangesloten bij een politieke familie. Hartong was een van de weinige PVV'ers die wél meeonderhandelden over Europese wetten.

Dat gold niet voor Daniël van der Stoep, ook in 2009 gekozen. Hij laat de NOS weten "weinig zin" te hebben om terug te kijken op zijn Brusselse jaren, maar ook hij verwacht weinig invloed van de nieuwe PVV-ploeg in Europa.

"In mijn jaren waren we nergens bij aangesloten, dus: nul invloed. Maar als lid van de ID-familie bereikt PVV net zo goed weinig. Je staat buitenspel." Van der Stoep verliet de PVV-fractie gedwongen na een dronkenmansrit waarbij hij een auto-ongeluk veroorzaakte.

Laurence Stassen voerde de eerste PVV-lichting in Brussel aan. Ook zij waarschuwt: reken je niet rijk, ook niet met misschien wel negen zetels. "Je kunt op zijn minst duidelijk maken wat er leeft, maar helaas is het nu zo dat je aan geen enkele knop zit." Ook in de periode 2009-2014 was dat dus zo. "We hebben vragen gesteld, spreekbeurten aangevraagd, gedaan wat kon. We werden door iedereen met argusogen bekeken."