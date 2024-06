Drie jaar cel geëist tegen beschonken trucker die fataal ongeluk veroorzaakte op A2

Voor de rechtbank in Den Bosch is vandaag drie jaar cel geëist tegen een 33-jarige trucker. De vrachtwagenchauffeur had gedronken en twijfelde vorig jaar zomer of hij een afslag zou nemen op de A2 bij Best en stuurde toen op het laatste moment terug, weer de snelweg op. Een 73-jarige automobilist uit Den Bosch botste met 95 kilometer per uur achter op de vrachtwagencombinatie en kwam daarbij om het leven.

De officier van justitie had tijdens de rechtszaak geen goed woord over voor het rijgedrag van de vrachtwagenchauffeur, meldt Omroep Brabant. "Een beroepschauffeur met alcohol op achter het stuur, die zonder te remmen vaart mindert bij een afslag tot hij stapvoets rijdt en dan twijfelend over verschillende rijstroken rijdt", aldus de officier. "En dan zo langzaam invoegen. Dat is heel gevaarlijk. De 73-jarige man had geen schijn van kans."

Het ongeluk gebeurde op 1 augustus vorig jaar, De Noord-Macedonische bestuurder van een DHL-truck twijfelde over de route op het drukke stuk van de A2, net ten noorden van Eindhoven. Hij nam aanvankelijk de afslag Best, maar stuurde daarna op het laatste moment toch weer terug. Intussen had hij vaart geminderd tot nog maar 6 kilometer per uur. Met die zeer lage snelheid stuurde hij terug de A2 op.

Manoeuvre

Een aantal automobilisten wist op tijd te stoppen. Maar de man uit Den Bosch reed dicht achter de vrachtwagencombinatie en werd totaal verrast door de manoeuvre.

De tachograaf van de vrachtauto legde alles vast. Bij het politieonderzoek na het ongeluk bleek de trucker twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben.

Onbekende verblijfplaats

De officier eiste naast drie jaar cel ook een rijverbod van vier jaar. Intussen is onduidelijk waar de trucker op dit moment is. Hij zou in Duitsland wonen, maar zelfs zijn advocaat kreeg geen contact meer en heeft daarom de verdediging neergelegd.

De rechtbank doet uitspraak op 19 juni.