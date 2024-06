Koeman kiest voor Verbruggen als eerste doelman Oranje op EK

Bart Verbruggen wordt de eerste doelman van het Nederlands elftal op het EK. De 21-jarige keeper van Brighton & Hove Albion krijgt van bondscoach Ronald Koeman de voorkeur boven tweede keus Mark Flekken (Brentford) en Justin Bijlow (Feyenoord).

Verbruggen werd in maart 2023 voor het eerst opgeroepen door Koeman en stond in vijf van de laatste zes interlands onder de lat bij Oranje. Verbruggen is de jongste van de drie opgeroepen keepers en degene met de meeste potentie, volgens de staf van Oranje.

"Ik was er al wel uit", zegt Koeman, die in de laatste interlandperiode Verbruggen en Flekken liet keepen. "We hebben toen bewust gekozen ze ieder een wedstrijd te geven. Maar voor mij is Bart de nummer één, en ook voor (keeperstrainer) Patrick Lodewijks."

'Jongensdroom'

Verbruggen noemt het "een jongensdroom die uitkomt". "De afgelopen periode voelde je dat de kans er wel in zat en dan ga je natuurlijk hopen. Als je dan de bevestiging krijgt, is dat een supermooi moment. Ik ben er heel blij mee."

De 1,93 meter lange Verbruggen keepte dit seizoen 21 wedstrijden in de Premier League. Vorig seizoen brak hij door in België onder de lat bij Anderlecht, dat hem op jonge leeftijd opgepikt had bij NAC Breda.

Zijn leeftijd (21) zorgde niet voor twijfel bij de bondscoach. "Totaal niet. Hij speelt in de Premier League, heeft daar al grote wedstrijden gespeeld. En hij heeft interlands gespeeld. Leeftijd maakt niet uit, hij heeft aangetoond het niveau heel goed aan te kunnen. Ik heb er alle vertrouwen in."