Tot 16.00 uur geen treinverkeer mogelijk in regio Utrecht door storing

Door een storing is er in de regio Utrecht tot 16.00 uur geen treinverkeer mogelijk, meldt de NS. Het gaat om een storing op de verkeersleidingspost.

De storing is inmiddels opgelost, maar de NS verwacht dat het opstarten van het treinverkeer rommelig zal verlopen en dat reizigers er de hele dag nog last van gaan hebben.

Onder meer rond Amersfoort, Hilversum, Gouda en Ede-Wageningen rijden sinds 13.30 uur geen treinen.

Op de verkeersleidingspost wordt het treinverkeer in de regio aangestuurd, legt een woordvoerder van de NS uit. "Die kunnen dat op dit moment niet. Het is dus niet verantwoord en veilig om treinen te laten rijden. Daarom is alles stilgelegd."