Geen treinverkeer mogelijk van en naar Utrecht Centraal door storing

Door een storing is er geen treinverkeer van en naar Utrecht Centraal mogelijk. Volgens ProRail gaat het om een storing op de verkeersleidingspost. Onduidelijk is wat de oorzaak hiervan is.

Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te bekijken of te kiezen voor een alternatieve manier van vervoer. Volgens de NS duurt de hinder tot ten minste 16.00 uur. Reizigers wordt afgeraden om voor die tijd naar het station te komen.

De NS zegt dat er "in de brede regio van Utrecht" geen treinverkeer mogelijk. ProRail doet op dit moment onderzoek naar de storing.

Op de verkeersleidingspost wordt het treinverkeer in de regio aangestuurd, legt een woordvoerder van de NS uit. "Die kunnen dat op dit moment niet. Het is dus niet verantwoord en veilig om treinen te laten rijden. Daarom is alles stilgelegd."