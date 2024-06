'Kwart jongeren slachtoffer van criminaliteit, maar groep zoekt nauwelijks hulp'

Een kwart van de jongeren heeft weleens een heftige gebeurtenis meegemaakt zoals een verkeersongeval, uitgaansgeweld of online fraude. Maar hulp zoeken of melding maken, dat doen jongeren nauwelijks. Dat blijkt uit onderzoek van Slachtofferhulp Nederland.

Slachtofferhulp is daarom een campagne begonnen om jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 24 jaar te bereiken. "We willen de drempel verlagen en zetten in op bijvoorbeeld TikTok, YouTube en Instagram. Ook kunnen jongeren met leeftijdsgenoten in contact komen", zegt Merel Cabell van Slachtofferhulp Nederland.

Schaamte en schuld

Slachtofferhulp ziet een opkomst van online criminaliteit, zoals bedreiging, tikkiefraude of het ongewenst delen van naaktbeelden. Toch melden 7 op de 10 jongeren zich niet, zegt de hulporganisatie. "Schaamte speelt een grote rol. Ze vragen zich af of ze het niet groter maken dan het is en of het niet hun eigen schuld is", verklaart Cabell.

"Ze denken dat het geen zin heeft om naar de politie te stappen en willen niet als slachtoffer worden gezien." Eerder onderzoek van I&O Research wees al uit dat jongeren minder vaak de stap naar hulpverlening zetten dan ouderen.

"Onze insteek is niet: 'kom allemaal naar ons', maar 'zoek hulp'", benadrukt Cabell. Om de campagne meer kracht bij te zetten, heeft de hulporganisaties verschillende influencers in de arm genomen. "Zij vertellen hun eigen verhaal en hoe hulp hen uiteindelijk heeft geholpen."