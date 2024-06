Italiaanse rechtbank houdt veroordeling Amanda Knox voor laster overeind

De Amerikaanse Amanda Knox is in Italië opnieuw veroordeeld voor laster. De rechtbank in Florence oordeelt dat ze valselijk een Congolese bareigenaar had beschuldigd van moord op haar huisgenoot.

Een eerder opgelegde celstraf van drie jaar blijft overeind. Ze hoeft echter niet opnieuw de cel in. Ze zat na de moord op de Britse studente Meredith Kercher al vier jaar vast.

Langlopende zaak

Het lichaam van Kercher (21) werd in november 2007 met steekwonden gevonden in het appartement van Knox, dat ze als uitwisselingsstudent deelde met de Britse en twee Italianen.

Het leidde tot een lange gang door het Italiaanse rechtssysteem, met meerdere veroordelingen en vrijspraken. In 2015 werd ze door het Italiaanse Hooggerechtshof definitief vrijgesproken van de moord.

Maar een veroordeling van Knox voor het valselijk beschuldigen van de eigenaar van de bar waar ze werkte, bleef overeind. Deze man, de Congolees Patrick Lumumba, zat een paar weken onterecht vast op basis van Knox' verklaringen.

Uiteindelijk werd een man uit Ivoorkust voor de moord veroordeeld tot een celstraf van zestien jaar. Hij zat daarvan dertien jaar uit en kwam in 2021 vrij.

Media-aandacht

Knox was voor de tweede keer sinds haar vrijlating in 2011 afgereisd naar Italië. Op sociale media sprak ze de hoop uit dat haar naam "voor eens en voor altijd gezuiverd zou worden". In het proces had ze verklaard dat ze Lumumba onder grote druk van de politie had beschuldigd. "Ik wist niet wie de moordenaar was, ik kon het niet weten."

De zaak-Knox leidde internationaal tot enorme aandacht, met meerdere documentaires en een film tot gevolg.