Real Madrid neemt koppositie over na eenvoudige zege op Huesca

Real Madrid heeft de koppositie in La Liga overgenomen. De Madrilenen wonnen eenvoudig met 4-1 van Huesca, de kampioen van de Segunda División, en staan nu twee punten los van de nummer twee Real Sociedad.

Voor Sergio Ramos was het duel met Huesca een bijzondere. De verdediger maakte voor de 500ste keer zijn opwachting in een competitiewedstrijd. Daarvan speelde hij 461 keer in het shirt van De Koninklijke. De andere 39 wedstrijden speelde Ramos tussen 2004 en 2005 voor Sevilla, de club waar zijn carrière startte. Daarmee is hij de tiende speler die deze mijlpaal heeft bereikt.