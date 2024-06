Waterpeil daalt langzaam in Duitsland, vrouw na ruim 60 uur uit boom gered

In het zuiden van Duitsland daalt het waterpeil langzaam in de zwaar getroffen regio's. Toch blijft de situatie er kritiek. Al dagenlang leidt noodweer tot problemen en overstromingen. Meerdere personen worden nog vermist en ook voor vandaag en morgen worden er regen en onweersbuien verwacht.

Onder meer in Regensburg blijft de situatie penibel. Gisteravond zijn daar meerdere straten ontruimd vanwege het hoge water in de rivier de Donau. De burgemeester riep de noodtoestand uit in zijn stad. Doordat ook het grondwaterpeil hard stijgt, wordt de grond in de stad steeds zachter en zijn er op veel plekken overstromingsrisico's.

Stroomafwaarts

Ook stroomafwaarts, in Passau, werd gisteravond de noodtoestand uitgeroepen. In de stad tegen de Oostenrijkse grens komen de Donau, de Inn en de Ilz samen. Verschillende delen van de stad staan onder water. Volgens de politie is er op dit moment geen dreiging van het doorbreken van dijken, maar kan dit snel veranderen.

Omdat het vele water in de Donau inmiddels Oostenrijk in stroomt, heeft dat land voorlopig alle scheepvaart stilgelegd. Door de hoge waterstanden kan de veiligheid niet gegarandeerd worden. Het is onduidelijk hoelang de maatregel van kracht blijft; dat hangt af van verdere regenval en het waterpeil in de zijrivieren van de Donau. De Donau strekt zich in Oostenrijk uit over een afstand van 350 kilometer.

Ruim 60 uur in boom

In de buurt van Neu-Ulm, in het westen van Beieren, werd gisteravond na een lange zoektocht een van de vermiste personen gevonden. Een 32-jarige vrouw, van wie al dagen geen spoor te bekennen was, werd gered uit een boom. Ze zat daar ruim 60 uur om te schuilen voor het hoge water, dat maar bleef stijgen.

Kort nadat ze in de boom was geklommen, lukte het de vrouw nog om de hulpdiensten te bereiken via haar telefoon. Daarna was ze onbereikbaar omdat de batterij van haar telefoon leeg was.

De vrouw maakt het naar omstandigheden goed, wel is ze verzwakt en uitgedroogd naar het ziekenhuis gebracht. Op het moment dat de vrouw gevonden werd, was het waterpeil nog steeds extreem hoog.

Opruimwerkzaamheden begonnen

In grote delen van West-Beieren is het water inmiddels zo ver gezakt dat de opruimwerkzaamheden zijn begonnen. Bewoners werken samen met hulpdiensten en vrijwilligers om straten schoon te maken, kelders leeg te pompen en aangespoeld afval op te ruimen. De autoriteiten benadrukken dat de situatie nog ver verwijderd is van normaal.

Door het noodweer en de overstromingen in het zuiden van Duitsland zijn inmiddels vijf mensen overleden. De aanhoudende regen leidt al dagen tot grote problemen. Rivieren kunnen de hoeveelheid water niet aan. Daardoor treden ze buiten hun oevers en lopen dorpen en steden onder water. Ook braken meerdere dammen en dijken door.