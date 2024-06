Vergeten olympische sport: schieten op levende duiven deed imago van Spelen geen goed

Bij de Olympische Spelen in Parijs zijn 32 sporten te zien. Er komen regelmatig nieuwe sporten bij, maar er is ook een aantal sporten uit het collectieve geheugen verdwenen. Daarom elke week aandacht voor een vergeten olympische sport. Deze week: het duiven schieten.

Het kost wat moeite om het slot open te krijgen van het kleine huisje met het venster op de schietbaan in Boekel. Maar als de deur eenmaal openzwaait, wijst Eric Swinkels naar de stellage die er staat. Een machine met een werp-arm, en daarop gestapeld tientallen oranje schoteltjes. "Dat zijn de kleiduiven. Allemaal 11 centimeter doorsnee en 110 gram. Waar ter wereld je ook schiet, ze zijn allemaal hetzelfde."

Swinkels won in 1976 olympisch zilver in de discipline die niet is weg te denken van de olympische kalender. "Schieten is een van de basissporten. Daar is het allemaal mee begonnen. En ik ben ervan overtuigd dat het altijd blijft."

Toch is er een wezenlijk verschil met de manier waarop de sport in 1900 werd beoefend. Destijds, ook in Parijs, werd er geschoten op levende duiven. Meer dan 300 vogels werden neergehaald; winnaar Léon de Lunden uit België schoot 21 keer raak.