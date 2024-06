Bezetting 'duurzaamste hogeschool van Nederland' in Velp voorbij

De bezetting van Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp is voorbij. Sinds afgelopen maandag protesteerden studenten in tenten tegen de banden die de agrarische hogeschool heeft met "grote, vervuilende bedrijven die alleen maar maximale winst nastreven".

Nu het schoolbestuur bereid is om een "open dialoog" te voeren over die banden, hebben ze hun tentenkamp opgebroken, meldt Omroep Gelderland.

De bezetting van de "duurzaamste hogeschool van Nederland", zoals de hogeschool zichzelf noemt, begon afgelopen maandag om 06.00 uur. De studenten hekelen de banden die de school heeft met bedrijven als ABN Amro, Rabobank, FrieslandCampina, Vion Food Group, Agrifirm en The Coca-Cola Company. "Die willen zoveel mogelijk produceren voor een zo laag mogelijke prijs. Dat melkt boeren helemaal uit", aldus student en activist Arvid Volborth bij Omroep Gelderland. Hij vindt ook dat de school de (indirecte) banden met de fossiele industrie moet verbreken.

Vorig jaar mei werd de hogeschool in Velp ook al bezet om dezelfde reden. Dat protest werd toen beëindigd door de politie. Op voorspraak van burgemeester Carol van Eert kwam er toen wel een bemiddelaar, maar die boekte geen resultaat omdat het schoolbestuur niet in dialoog wilde met de studenten.

Nieuwe bezetting

Na de nieuwe bezetting is die bereidheid van het schoolbestuur tot een gesprek er wel. "Dit voelt als een grote overwinning", reageert Volborth. "Jammer dat het zo lang moest duren en er een bezetting voor nodig was."

Een woordvoerder van de hogeschool laat weten op "prettige en constructieve" wijze met de actievoerende studenten over de open dialoog te hebben gesproken. "Er was wederzijds begrip", zegt hij. De gesprekken tussen de studenten en het schoolbestuur beginnen na de zomervakantie.