Beachvolleyballers Brouwer en Meeuwsen niet voor derde keer naar Olympische Spelen

Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben zich niet geplaatst voor hun derde Olympische Spelen. Namens Nederland mogen de duo's Steven van de Velde/Matthew Immers en Stefan Boermans/Yorick de Groot naar Parijs.

Brouwer (34) en Meeuwsen (36) moesten bij het Elite 16-toernooi in het Tsjechische Ostrava minstens de halve finales halen, maar al in de eerste ronde ging het duo onderuit. De Polen Piotr Kantor en Jakub Zdybek waren woensdag in drie sets te sterk, 21-15, 17-21, 11-15.

Door die nederlaag eindigen de andere Nederlandse duo's hoger op de olympische ranking dan Brouwer en Meeuwsen. Het ervaren koppel werd in 2013 wereldkampioen en veroverde drie jaar later olympisch brons.

Brouwer en Meeuwsen zijn de enige Nederlandse beachvolleyballers met een olympische medaille. Bij de Spelen van Tokio in 2021 waren de achtste finales het eindstation voor het ervaren koppel.

Nederland heeft twee startbewijzen voor het olympisch beachvolleybaltoernooi bij de mannen. Katja Stam en Raïsa Schoon plaatsten zich eerder al voor het vrouwentoernooi.