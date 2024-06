Opnieuw mesaanval in Mannheim, AfD'er gewond

In de Zuid-Duitse stad Mannheim is een kandidaat-raadslid van de rechts-populistische AfD gisteravond aangevallen met een mes. De man raakte daarbij gewond, de aanvaller is opgepakt.

De AfD'er zou hebben gezien dat iemand campagneposters weghaalde. Toen hij daar wat van zei, werd hij aangevallen. Het slachtoffer heeft snijwonden en ligt nog in het ziekenhuis.

De AfD spreekt van een aanval door links-extremisten, maar over het motief van de dader is nog niets bekend. De politie komt waarschijnlijk aan het begin van de middag met meer informatie.

Vorige week voerde een man in dezelfde stad een mesaanval uit op een bijeenkomst van een anti-islambeweging. Daarbij vielen meerdere slachtoffers; een agent die ingreep werd doodgestoken. De dader heeft volgens de autoriteiten radicaal-islamitische motieven.