Nederlandse zangeres beschuldigt songwriter The-Dream van verkrachting

De Nederlandse zangeres Channii Monroe heeft de Amerikaanse zanger en songwriter The-Dream (Terius Adamu Ya Gesteelde-Diamant) beschuldigd van verkrachting. Chanaaz Mangroe, zoals de vrouw echt heet, zegt dat de Amerikaan haar herhaaldelijk dwong seks te hebben, haar wurgde en haar chanteerde met een seksfilmpje.

De 33-jarige Mangroe eist een schadevergoeding voor gederfde inkomsten en voor de "mentale pijn, angst en ernstige emotionele problemen". Ze zegt dat ze The-Dream voor het eerst ontmoette in januari 2015. Hij beloofde de Nederlandse dat hij van haar "de volgende Beyoncé en Rihanna zou maken". Voor die artiesten schreef hij (mee aan) meerdere nummers, waaronder Umbrella en Single ladies (put a ring on it).

The-Dream, geboren als Terius Youngdell Nash, zou haar al gauw onder druk hebben gezet om seks met hem te hebben. Volgens haar zei hij dat dat onderdeel was van het proces, staat in de aanklacht. De 46-jarige man ontkent de aantijgingen.

'Moeilijkste beslissingen'

In een verklaring aan de BBC zegt Mangroe dat de keuze om hiermee naar buiten te treden een van de moeilijkste beslissingen van haar leven is geweest. "Uiteindelijk is mijn zwijgen te pijnlijk geworden en besefte ik dat ik mijn verhaal moet vertellen om te genezen", vertelt ze.

The-Dream was eerder zeer succesvol als zanger, songwriter en producer. Hij werkte samen met grote artiesten als Beyoncé, Rihanna, Justin Bieber en Mariah Carey. Hij won meerdere belangrijke muziekprijzen, waaronder acht Grammy Awards.