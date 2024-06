Oranje-doelwit Yohannes scoort bij debuut voor de Verenigde Staten

"Een droom komt uit", zei Yohannes na afloop. "Ik heb dit scenario meerdere keren in mijn hoofd afgespeeld vooraf. Het was mooi om te zien hoe iedereen op mij afkwam na het doelpunt, dat maakte het nog specialer."

Nederlands elftal

Yohannes is geboren en opgegroeid in Springfield, in de Amerikaanse staat Virginia. Sinds 2017 woont ze in Nederland.

Ze kwam een paar keer uit voor Amerikaanse jeugdteams en heeft (nog) geen Nederlands paspoort, waardoor een oproep voor het Nederlandse team nu nog niet mogelijk is. De KNVB benaderde haar al wel om mee te trainen met Oranje onder 19.