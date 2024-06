Hoe fopwapens 80 jaar na D-Day nog steeds een rol spelen op het slagveld

Van Oekraïne is bekend dat het leger aan het begin van de Russische inval in 2022 mannequins in de loopgraven plaatste rond Charkiv, om Russisch vuur weg te leiden van daadwerkelijke doelen. Maar ze gebruiken ook veel realistischere fopwapens, die bijvoorbeeld op door de VS geleverde Himars-raketsystemen lijken. Volgens experts zou dat kunnen verklaren waarom Rusland beweert veel meer van dit soort wapens vernietigd te hebben dan de VS überhaupt geleverd heeft. Ook van de Russen is bekend dat zij decoys inzetten op het slagveld.

Militair historicus Klep acht het onwaarschijnlijk dat een afleidingsactie doorslaggevend zal zijn in de oorlog in Oekraïne. "En als je ziet hoe snel de technologie zich ontwikkelt, verwacht ik dat decoys over een paar jaar heel makkelijk te herkennen zijn. Fysieke decoys worden dan minder belangrijk."

Kunstmatige intelligentie

Hij verwacht dat legers hun vijanden dan nog wel op het verkeerde been zullen proberen te zetten - dat hoort immers bij oorlogsvoering - maar dat dat vooral digitaal zal gebeuren. "Als een leger de radar van zijn vijand over kan nemen, waardoor die jouw troepen niet meer aan ziet komen, is dat eigenlijk de ultieme decoy."

Ook kunstmatige intelligentie zou daar een belangrijke rol in kunnen spelen. "Je kunt bijvoorbeeld de stem van een commandant nabootsen, maar ook valse informatie versturen naar de systemen van de vijand. Ik denk dat daar op heel hoog niveau over gesproken wordt."