Wekdienst 5/6: NOS-debat Europese verkiezingen • Auto-eigenaren mogen deels ingestorte garage in

Goedemorgen! Europese lijsttrekkers van de negen grootste partijen gaan een dag voor de Europese verkiezingen bij de NOS met elkaar in debat over thema's als oorlog in Europa, migratie en landbouw. En eigenaren van auto's die nog in de deels ingestorte parkeergarage in Nieuwegein staan, mogen hun spullen ophalen.

Eerst het weer: de dag begint met regen en motregen in het zuidoosten. Daarna is het overal droog, soms met flinke zonnige perioden. Het wordt zo'n 14 tot 18 graden.