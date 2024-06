Week van de waarheid, drie beachduo's strijden om twee olympische tickets

"De dood of de gladiolen." Met die instelling gingen beachvolleyballers Steven van de Velde en Matthew Immers het seizoen in. Ze hadden van alle Nederlandse duo's de slechtste papieren voor de twee beschikbare olympische tickets, maar nu - in de week waarin de strijd tot een climax gaat komen - hebben ze plots een ticket naar Parijs voor het grijpen.

Van de Velde en Immers, die pas een jaar een duo vormen, zijn aan een snelle opmars bezig en zorgen er met hun goede resultaten voor dat een derde Spelen voor de routiniers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen flink op de tocht staat. Want ook Stefan Boermans en Yorick de Groot zijn de bronzenmedaillewinnaars van Rio 2016 inmiddels voorbij op de olympische ranglijst.

Met nog één toernooi te gaan dat meetelt voor de olympische ranglijst, het Elite16-toernooi in Ostrava dat vandaag begint, hebben alle drie de koppels nog kans op een ticket. Als Brouwer en Meeuwsen er voor de halve finales uitvliegen, is de strijd beslist en gaan de andere twee duo's naar de Spelen.

Olympische updates

Van de Velde/Immers en Boermans/De Groot kunnen Parijs al ruiken en daar gaan beide duo's heel verschillend mee om. De Instagram-pagina van Boermans staat bol van de olympische updates, terwijl Van de Velde en Immers hard hun best doen zich daar niet door te laten afleiden.

De 29-jarige Van de Velde bekijkt de updates van Boermans niet, de 23-jarige Immers wel, liket ze ook, maar duikt dan zo snel mogelijk weer in de wedstrijdfocus.

"Dat werkt voor ons het beste", vertelt Van de Velde op Sportcampus Zuiderpark in Den Haag, waar alle Nederlandse duo's trainen. De ogen van de twee glinsteren als het woord Spelen valt en de iconische speellocatie ter sprake komt: onder de Eiffeltoren.