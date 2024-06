Roep om Veerman in Oranje: 'Ook de ideale opvolger van Kroos bij Real Madrid'

"Europees hebben Schouten en Veerman bij PSV laten zien dat ze hun mannetje kunnen staan", vindt Mühren, die vooral Veerman veel bijzondere kwaliteit toedicht. "Er is geen Nederlander die de ballen zo neer kan leggen als Veerman. Ook De Jong niet."

"Veerman kan net als De Jong aan het begin van een aanval staan, maar zijn grote voordeel is dat hij ook nog eens scoort en gevaarlijk is met vrije trappen en corners. Dat zeg ik overigens niet omdat ik ook uit Volendam kom. Ik kijk gewoon naar ieders kwaliteiten."

Veerman naar Madrid?

Mühren gaat nog een stapje verder. "Toni Kroos is gestopt bij Real Madrid. Daar kun je zo Veerman neerzetten. Die ballen die Kroos geeft, kan hij ook geven. Hij stuurt die sneltreinen voorin zo weg. Helemaal nu er met Kylian Mbappé nog een bijkomt."

Dat is volgens De Boer nog iets te vroeg. "Ik snap het idee. Als je kijkt naar de pass van achteruit van Kroos, dan lijkt Veerman, als je het een beetje door een oranje bril bekijkt, op hem. Maar Veerman is bij PSV hét mannetje. Laat het eerst nog maar een jaar in de Champions League zien met PSV."

Hoe dan ook: De Jong is volgens De Boer niet onvervangbaar in Oranje. "Een Frenkie in topvorm is van absolute wereldklasse, maar aan een halve Frenkie hebben we niets. Dan heb je meer aan een hele Veerman."