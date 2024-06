'Veel jonge kiezers willen radicalere keuzes dan de democratie toelaat'

De hang naar snelle oplossingen wordt daarmee populairder, ziet Van der Staak. "Dat zorgt ervoor dat het langzame democratische proces om consensus te vinden onder druk staat. Jongeren vragen zich af: is dit nog wel iets voor mij?"

De Hongaarse onderzoeker Zselyke Csaky van het Centre for European Reform onderzoekt al jaren hoe Europese jongeren denken over democratie. "De reguliere partijen concentreren zich vaak op het beschermen van wat we hebben. Dat betekent voor jongeren dat hun situatie niet verbetert. Deze partijen beloven jongeren dus niet noodzakelijkerwijs iets positiefs."

Dictator

Uit onderzoeken blijkt dat nog altijd de meerderheid van de jongeren in de Europese Unie hun steun uitspreekt voor de democratie. Maar onderzoekers maken zich zorgen over die andere groep.

Van der Staak haalt verschillende peilingen onder jonge mensen aan waarin ongeveer een derde zegt het geen probleem te vinden als er een dictator aan de macht komt in hun land. Een leider die geen overleg hoeft te voeren, geen concessies hoeft te doen en geen gedoe met verkiezingen. "Daar moeten we ons zorgen over maken."

Politiek is niet snel genoeg, vindt een leerling van het ROC Horizon College. "Eerst moet je stemmen. Die partij moet dan in een kabinet zien te komen - en in Europa zal het ongeveer op dezelfde manier gaan - en dan moeten ze allemaal dingen van vorige partijen aanpassen. Daar hebben jongeren geen geduld voor."