Koning Charles vanaf nu te zien op Britse bankbiljetten

Elizabeth zal voorlopig toch nog veel te zien zijn bij Britse kassa's. Er zijn 4,6 miljard bankbiljetten van de Bank of England in omloop. Het koningshuis dringt er bovendien op aan om niet alle biljetten meteen te vervangen en de kosten die ontstaan door het nieuwe ontwerp beperkt te houden.

Britten die toch snel een setje van de biljetten in huis willen hebben, kunnen oude biljetten inruilen bij de Bank of England. Daarvoor is een speciaal formulier (.pdf) online gezet. Vanaf volgende week woensdag worden ze ook uitgegeven bij het loket van de centrale bank in Londen.