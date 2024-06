Explosie bij huis Rotterdam, kozijn op straat

In Rotterdam is opnieuw een explosie geweest bij een woning. De explosie was rond 02.40 uur op de Bergweg in het stadsdeel Noord.

De klap was zo zwaar dat een kozijn uit de gevel is gesprongen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Rotterdam wordt geregeld opgeschrikt door incidenten met explosieven. Eind mei raakte nog een man gewond nadat hij een explosief had afgestoken bij een woning. Op camerabeelden was te zien hoe hij met brandende handen wegrende.