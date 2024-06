D-Day-veteraan (100) overlijdt dag voor vertrek naar Frankrijk voor herdenking

Een Canadese veteraan die morgen bij de herdenking van D-Day in Frankrijk zou zijn, is vlak voor vertrek overleden. Het gaat om William Cameron. Hij bediende bij de landing van de geallieerden in Normandië op 6 juni 1944 de luchtafweer op een van de schepen die de landingsboten begeleidde.

Cameron overleed afgelopen zondag op honderdjarige leeftijd. Maandag zou hij met een Canadese delegatie naar Frankrijk vliegen voor de herdenking van D-Day.

80 jaar geleden

Morgen is het 80 jaar geleden dat militairen uit Groot-Brittannië, de VS en Canada de Duitse bezetters verrasten met een grootscheepse landing op de stranden van Normandië. De operatie vormde het begin van de bevrijding van West-Europa.

Bij de herdenking, morgen op Omaha Beach, zijn naast zo'n 200 veteranen tal van staatshoofden en regeringsleiders aanwezig. Onder hen zijn president Macron, de Amerikaanse president Biden en de Oekraïense president Zelensky.

'Waren allemaal bang'

Herinneringen van Cameron aan D-Day zijn opgenomen in een museum bij Juno-Beach in Normandië. "Ik kan u zeggen, het was vreselijk", zegt hij daar in een video. "We waren allemaal bang. Vooral als de vliegtuigen van de vijand direct op ons afkwamen."

Toen Cameron al 91 was kreeg hij de hoogste Franse onderscheiding voor zijn aandeel op D-Day. In een reactie op Camerons overlijden schrijft het Franse consulaat in Vancouver: "Frankrijk zal nooit vergeten wat het land aan hem te denken heeft."