'Chaos' versus 'geen plan' bij eerste Britse verkiezingsdebat

Fleur Launspach, correspondent:

"Eén van deze twee mannen wordt over een maand premier van het Verenigd Koninkrijk. Labour staat voor in de peilingen - maar er zijn nog veel zwevende kiezers: ruim een derde van de kiezers weet nog niet wat ze gaan stemmen. Omdat het een tv-debat was, was dit ook een uitgelezen kans voor de leiders om naast hun beleid ook hun persoonlijkheid op de kiezer over te brengen. En daarop is winst te behalen, want allebei de heren hebben lage persoonlijke peilingen.

Het was ook een debat waarin de twee leiders elkaars zwaktes probeerde uit te buiten. Starmer had het keer op keer over de chaos onder de opeenvolgende Conservatieve regeringen, terwijl Sunak steeds benadrukte dat de Labourkandidaat helemaal geen plan heeft om het land te leiden. De irritatie was aan beide kanten zichtbaar."