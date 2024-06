Kunstopslag met kwetsbare nitraatfilmcollectie ondergelopen met water

Door een nog onbekende reden begaf een van de pompen in de bunker het, waarna het water kon binnenstromen. Mogelijk was de stroom uitgevallen, waardoor de pomp niet meer werkte.

De brandweer was langer bezig met het wegpompen van het water dan gedacht, zegt een woordvoerder. "Ze konden er niet goed bij door de hoge waterstand. Uiteindelijk is een mobiele pomp neergezet en is het water verwijderd. Dat duurde best een tijdje, zeker anderhalf uur."

Schade lijkt beperkt

Collectiebeheerder Frank Roumen zegt dat er nu hard wordt gewerkt om de schade te inventariseren. Het lijkt mee te vallen, laat hij opgelucht weten. "Voor de zekerheid hebben we de films op de onderste planken wat hoger gelegd. Voor zover ik nu zie, is er nog niet veel aan de hand." Roumen benadrukt dat er een paar dagen nodig zijn om dat precies uit te vogelen.

Ook wordt er verder onderzoek gedaan naar hoe de bunker kon onderlopen. "Of er nou water is binnengekomen omdat de stroom uitviel, of dat de stroom uitviel omdat er water binnenkwam, dat weten we niet."