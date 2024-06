Oostenrijk schiet uit startblokken tegen Servië, Italië overtuigt allerminst

Oostenrijk, tegenstander van Oranje op het EK, heeft zich dinsdagavond van zijn goede kant laten zien in een oefenduel met Servië. In eigen huis schoot de ploeg van Ralf Rangnick uit de startblokken en legde het al vroeg de basis voor een 2-1 zege.

Europees kampioen Italië overtuigde thuis allerminst tegen Turkije en speelde 0-0, terwijl Portugal met 4-2 te sterk was voor Finland.

Oostenrijk niet bang

Oostenrijk maakte een goede indruk in de wedstrijd tegen Servië. Het team van Rangnick lijkt niet bang te zijn om aanvallend voetbal te spelen: bijna elke bal werd meteen vooruit gespeeld. Dat zorgde ervoor dat de openingsfase van de wedstrijd vol spektakel zat.

Al na 10 minuten stond de 1-0 op het scorebord in het Ernst Happel-stadion. Een geweldige steekpass van Christoph Baumgartner zette Patrick Wimmer volledig vrij in het strafschopgebied. De middenvelder schoot de bal in de verre hoek raak. Drie minuten later kwam Oostenrijk zelfs op 2-0. Na weer een goedlopende aanval was het nu Baumgartner die in alle rust raak kon schieten.

Servië valt tegen

Servië, dat met Dusan Tadic, Nemanja Gudelj en Dusan Vlahovic speelde, viel erg tegen. De Serviërs kwamen voor rust nog wel terug in de wedstrijd. Uros Spajic kopte een voorzet op de paal en de rebound was een prooi voor Strahinja Pavlovic.

Daar bleef het bij. Zo toonde Oostenrijk zich een niet te onderschatten tegenstander voor Oranje. Nederland treft Oostenrijk in de derde groepswedstrijd op 25 juni.

Italië blijft steken op 0-0

In Bologna speelde regerend Europees kampioen Italië een oefenwedstrijd tegen een andere EK-ganger, Turkije. Maar voor de ploeg van Luciano Spalletti lijkt nog wat werk aan de winkel als het de Europese titel in Duitsland wil prolongeren.