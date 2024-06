Herstel ingestorte stadsmuur Maastricht gaat maximaal 10 miljoen euro kosten

Het zou in eerste instantie 2 miljoen euro gaan kosten, maar nu blijkt het herstel van de stadsmuur in Maastricht waarschijnlijk een kostenpost van 10 miljoen euro te worden. Een stuk van de muur stortte in 2019 plots in en na jarenlang onderzoek begon in maart van dit jaar de renovatie van het rijksmonument.

De kosten daarvoor worden steeds hoger, zegt bouwkundig ingenieur Ron Werné tegen L1 Nieuws. "Er moest een plan van aanpak komen, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed stelde eisen en er moest meer onderzoek plaatsvinden", somt hij op.

Daarnaast laten archeologische vondsten de begroting hoger uitvallen. Schietgaten, poorten en krijttekeningen kwamen tevoorschijn. Er werd ook een tunnel ontdekt, die overeenkomsten vertoont met plattegronden voor vestingwerken van de 17e-eeuwse Franse bouwmeester Sébastien Le Prestre de Vauban.

Extra potje

Nu trekt de gemeente een bedrag van maximaal 10 miljoen euro uit voor het herstel van de walmuur en het naastgelegen rondeel, schrijft de regionale omroep. Daarvan wordt 400.000 euro gesubsidieerd door de provincie, de rest betaalt de gemeente zelf. Eerder reserveerde Maastricht al 7,1 miljoen euro voor het project. De rest wordt betaald met budget dat er al was voor de instandhouding van vestingwerken.

Het duurdere herstel van de stadsmuur gaat dus wel ten koste van eventuele schade aan andere vestingwerken, zegt Werné. "Stel dat er schade ontstaat aan het ondergrondse gangenstelsel, zoals dat gebeurde na hevige buien in september, kan het niet betaald worden uit het potje." Het reguliere onderhoud gaat wel door.

Stadsvijver en park

De gemeente ging in de eerste dagen na de instorting vijf jaar geleden nog uit van een kostenpost van twee miljoen euro en stelde dat vorig jaar bij naar ruim zes miljoen. "Met deze 10 miljoen moeten we het doen", zegt Werné. "We kunnen geen cent meer uitgeven." Het geld wordt ook gebruikt om de stadsvijver en het stadspark eromheen te herstellen. De werkzaamheden moeten eind dit jaar klaar zijn.