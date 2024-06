Leiden prolongeert basketbaltitel met winst in vierde wedstrijd tegen Den Bosch

Wat zaterdag nog niet lukte, hebben de basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden nu wel voor elkaar. Door dinsdag thuis in de Arena 1574 met 92-81 te winnen van Heroes Den Bosch prolongeerden de Leidenaren het kampioenschap bij de mannen.

Door de zege beslissen ze de finale met 3-1. Het is de zesde landstitel voor de club uit Leiden en pas de tweede keer in negen finales met Den Bosch dat de aartsrivaal werd verslagen. De eerste keer was drie seizoenen geleden, toen met 3-0.

De 30 punten van Heroes-speler Derrick Jr. Fenner waren niet genoeg om Den Bosch in de finales te houden. Taijon Jones' 27 punten, waaronder 7 rake driepunters, en Brock Gardners 19 punten plaveiden voor Leiden de weg naar de landstitel.

'Geen woorden voor'

Marijn Ververs zag zijn club Leiden "een mooie wedstrijd" spelen, zei hij in het gefeest na afloop. "We verdedigden een stuk beter vandaag dan in de derde wedstrijd. Losse ballen waren weer voor ons en we schoten veel beter."

De Amerikaan Tajion Jones, topscorer aan de kant van Leiden, stamelde van blijdschap na het behalen van de titel. "Ik heb er geen woorden voor. Het voelt heel goed."