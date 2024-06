Nieuwe kentekenserie: letter, letter, letter, cijfer, cijfer, letter

De RDW is begonnen met een nieuwe kentekenserie voor personenauto's: drie letters, twee cijfers, één letter. Het eerste kenteken met die cijfer-lettercombinatie, GBB-01-B, is vanmiddag uitgereikt.

De nieuwe serie is de elfde landelijke cijfer-lettercombinatie voor personenauto's. De eerste werd uitgegeven in 1951 en bestond uit twee letters en vier cijfers. ND-00-01 is de allereerste kentekenplaat volgens het landelijke systeem. Daarvoor was er een provinciaal systeem waarbij elke provincie een eigen letter had.

Verboden combinaties

De eerste kentekenserie voor personenauto's ging zestien jaar mee. Een stuk langer dan de vorige, die in augustus 2019 van start ging. Die cijfer-lettercombinatie, met één letter, drie cijfers en dan twee letters, ging dus maar vijf jaar mee. Dat komt mede doordat niet alle letters en combinaties zijn toegestaan. De verwachting is dat de nieuwe serie kentekens ongeveer acht jaar zal meegaan.

Sinds de vierde kentekenserie voor personenauto's worden geen klinkers meer gebuikt. De letters C en Q zijn ook niet toegestaan omdat deze te veel op een 0 (nul) lijken. Verder zijn lettercombinaties die een bekende afkorting vormen of op een woord lijken ook verboden, zoals GVD, KVT, PSV en BBB.