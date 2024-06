Biden komt met migratiebeperkingen, bijna geen asielaanvragen mogelijk aan zuidgrens VS

Immigratie is een heet hangijzer in de verkiezingsstrijd tussen de Democraten en de Republikeinen. Biden scoort in de peilingen vooral op dit onderwerp niet goed. Een langverwacht plan om de migratieproblematiek aan te pakken werd onlangs in de Senaat geblokkeerd door Republikeinen, na druk van Donald Trump.

Bij de aankondiging van de nieuwe maatregel zei Biden dat hij liever samen tot afspraken was gekomen, en gaf hij de Republikeinen de schuld dat dat niet gelukt is. Bovendien hoopt hij met deze actie kiezers te winnen die op dit thema meer naar Trump neigen, die migratie veel strenger wil aanpakken als hij weer president zou worden. Tegelijkertijd benadrukte Biden dat hij migranten niet wil demoniseren en nooit kinderen van hun families zou scheiden.