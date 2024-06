Sterk bowlende Nederlandse cricketers beginnen WK met krappe zege op Nepal

Van Beek kon niet om de sfeer heen tijdens het interview in de pauze. "Ik weet niet of we nou in Nepal zijn of in Dallas. Geweldig. Deze fans zijn zo luid. Geweldig om zo het toernooi te beginnen", sprak Van Beek enthousiast.

Er was reden genoeg om opgetogen te zijn. De pitch was lastig om op te batten en de Nederlandse aanval had daar voor de pauze optimaal van geprofiteerd. De snelle bowlers Logan van Beek, Paul van Meekeren en Bas de Leede lieten de bal flink bewegen en ook op de spinballen van Tim Pringle verloor Nepal voortdurend wickets.