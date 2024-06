Herdenking bloedbad door Tiananmenprotesten blijft in China streng verboden

Hongkong, de enige plek in China waar Tiananmen tot 2019 nog wel met vele tienduizenden mensen kon worden herinnerd, ondergaat nu zo'n zelfde metamorfose. Het internet is weliswaar nog open, gerouwd worden mag er niet meer. Eerst vanwege corona, nu is het de strenge Staatsveiligheidswet die alle uitingen verbiedt. "We moeten ervoor waken dat mensen de kwestie niet kapen en er misbruik van maken om problemen te veroorzaken", zei de Hongkongse leider John Lee.

De autoriteiten draaien overuren om de Chinese partijtop in woord en daad lippendienst te bewijzen, ziet Wang. "Voor hen is de topprioriteit nu aan Peking te laten zien dat ze extreem loyaal zijn. Dat activisten hard gestraft worden als zij zich uitspreken, en dat er geen verzet meer is." Meerdere organisatoren van de jaarlijkse herdenking in Hongkong zitten al sinds maart in de gevangenis.

Acht arrestaties

In de afgelopen dagen zijn nog eens acht mensen gearresteerd voor online posts die volgens de autoriteiten 'ontevredenheid, wantrouwen en haat' zouden aanwakkeren. Een artiest die met zijn vingers 8964 in de lucht schreef, werd door tientallen agenten afgevoerd. Daarmee doet de stad weinig meer onder voor steden op het Chinese vasteland. Wang: "In Hongkong zouden de herinneringen op zo'n zelfde manier gewist kunnen worden als in China, al zal dat veel meer tijd kosten."

Herdenkingen verplaatsen zich noodgedwongen naar andere plekken in de wereld. Naar Taiwan, en ook landen en steden elders waar een grote Chinese of Hongkongse diaspora zit. "Het grootste deel van de herdenkingen vindt plaats buiten China", zegt Wang. Maar er is nog een groep binnen China die zich uit blijft spreken, zegt ze. Via X bijvoorbeeld, of Instagram, alleen toegankelijk met speciale VPN-software. "Mensen die risico's nemen om, met alle risico's vandien, gebruik te maken van hun vrijheid van meningsuiting."