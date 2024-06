Mbappé is 'blij' met transfer naar Real Madrid, maar voelt zich vooral bevrijd van PSG

"Een aantal dingen en mensen bij PSG maakten me ongelukkig", zei Mbappé op de persconferentie. "Ik zal niet zeggen dat ik altijd ongelukkig was, want dat is spugen in het gezicht van de mensen die mij altijd hebben verdedigd."

Buitengesloten

De problemen begonnen toen Mbappé zijn contract in de zomer van vorig jaar weigerde te verlengen. Daardoor zou hij transfervrij vertrekken. Dat leidde tot een patstelling, waarbij de vedette werd buitengesloten van een zomertournee in Zuid-Korea en Japan.

Het bleek het begin van een moeizame voorbereiding, waarin de club dreigde om Mbappé de rest van het seizoen op de bank te laten. Verlengen is de enige optie, was de boodschap van Paris Saint-Germain.