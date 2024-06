Martens laat Oranje vol teleurstelling achter zich: 'Niet het afscheid dat ik wilde'

Vrijdag stond de Limburgse nog met tranen in haar ogen op Het Kasteel in Rotterdam. Daar nam ze afscheid van het Nederlandse publiek met een EK-kwalificatiezege op Finland, maar in de uitwedstrijd liep het voor geen meter bij Oranje.

"Daar baal ik ontzettend van. Ik wil het gewoon goed afsluiten en dus had ik willen winnen. Maar eerlijk is eerlijk, Finland heeft dat punt zeker verdiend."

Dat vond haar coach, Andries Jonker, ook. Hij zag Nederland totaal niet goed spelen: "Het seizoen duurt daarvoor misschien ook net wat te lang. Daarnaast missen we ook te veel spelers om een goede wedstrijd te kunnen spelen. Als we bijna een heel elftal missen, dan win je niet zomaar hier. Dan is dit inderdaad het maximaal haalbare."

'Ik moet die bal gewoon wegrammen'

Aanvoerster Sherida Spitse neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het teleurstellende gelijkspel. Zij was in negatief opzicht betrokken bij de gelijkmaker van Finland.

Bekijk hier de reacties van Jonker, Spitse en Beerensteyn: