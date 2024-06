Rapper van nummer 1-hit Me So Horny overleden

Rapper Brother Marquis van 2 Live Crew is overleden. Dat bevestigt het management van de Amerikaanse hiphopgroep aan muziekblad Rolling Stone. De rapper, die in het echt Mark D. Ross heette, was 58 jaar. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt.

Brother Marquis werd geboren in de stad Rochester in de Amerikaanse staat New York en sloot zich in 1986 aan bij 2 Live Crew. Die hiphopgroep stond vooral bekend om de seksueel expliciete teksten, wat in die tijd niet zo gangbaar was in de rapmuziek.

In Nederland werd de groep vooral bekend door de nummer 1-hit Me So Horny uit 1989.