De uitzending van 31 oktober

Om de staatssteun van 3,4 miljard euro te ontvangen, moet er een toezegging van de vakbonden komen dat ze bereid zijn tot 2025 te bezuinigen, maar pilotenvakbond VNV wil dat vooralsnog niet doen. We bespreken de situatie in de studio met huiseconoom Mathijs Bouman .

KLM en de vakbonden hebben vooralsnog geen akkoord bereikt over de loonoffers die gemaakt moeten worden om overheidssteun te ontvangen. De deadline verstreek rond het middaguur. Knelpunt in de onderhandelingen is de lengte van de periode waarover er gekort wordt op het loon.

Vijf jaar 'nieuwe' Wajong: hoe heeft het uitgepakt?

Vijf jaar geleden ging de Wajong - de uitkering voor jonggehandicapten - rigoureus op de schop. De regels werden aangescherpt om zo meer meer jongeren met een ernstige aandoening aan het werk te krijgen. Zelfs jongeren met autisme of down komen niet meer automatisch in aanmerking voor een uitkering.

Vijf jaar terug volgde Nieuwsuur jonggehandicapten in hun zoektocht naar werk. Hoe is het hen vergaan? We zoeken ze weer op.