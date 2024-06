Groen licht voor groei ASML lijkt binnen handbereik, maar er zijn ook zorgen in Eindhoven

Dat het piept en kraakt, merken ze bijvoorbeeld in de zorg. Bij huisartsenorganisatie Stroomz is er een wachtlijst, vertelt voorzitter Pascale Voermans. Dat is te merken in de nieuwbouwwijk Meerhoven in Eindhoven, die vlak bij het hoofdkantoor van ASML ligt. "Iedereen die zich verder zou willen inschrijven, kan hier eigenlijk niet terecht", zegt Voermans.

En dat is nog zonder die duizenden extra medewerkers die er komen als ASML gaat uitbreiden. "Dus we zijn ook echt wel aan het becijferen wat dat betekent aan extra zorgvraag. Dus wat is de impact eigenlijk op de zorg en op welke zorg dan?" Daarbij wordt er bijvoorbeeld ook gekeken welke zorg digitaal kan worden gedaan. Verder zegt ze dat er goed moet worden gekeken naar de informatievoorziening voor internationale inwoners.

Ook lopen er trajecten, nu nog op kleine schaal, om de partners van buitenlandse werknemers te laten instromen als medewerker in de zorg of in het onderwijs. "Maar tegelijkertijd weten we ook: met een buitenlandse opleiding kun je hier niet zonder meer aan de slag."

Bij sportverenigingen bereiden ze zich ook voor op de groei, vertelt Ron Dillen. Hij is voorzitter van een Veldhovense voetbalvereniging, maar ook van het lokale sportakkoord en zit in die hoedanigheid ook aan tafel met ASML. Hij erkent dat de wachtlijsten bij zijn club niet korter zullen worden. "Wij zijn natuurlijk beperkt in onze capaciteit. Dus dat betekent dat er plannen gemaakt worden om te kijken of we de groei wel kunnen faciliteren."

Met het toenemend aantal internationals zien ze daar ook de vraag naar andere soorten sporten toenemen, zoals cricket. "Die hebben gewoon een andere manier van sporten", aldus Dillen. De voorzitter ziet de groei van ASML en andere toeleveranciers overigens vooral als een kans.

Samenwerking met Den Haag

Wethouder namens het CDA Stijn Steenbakkers ziet de druk op de publieke voorzieningen als een "belangrijk aandachtspunt". Hij wijst erop dat er in samenwerking met Den Haag een onderzoek loopt naar de vraag wat er extra nodig is in de regio. "Zodat dat in balans kan plaatsvinden. Want het kan alleen als het kan."

ASML benadrukt dat ze erop koersen straks per medewerker 2500 euro per jaar te investeren in de regio via 19 verschillende programma's. Het gaat om bijvoorbeeld woningbouw, infrastructuur, culturele activiteiten en sport. Bij het huidige aantal medewerkers in Nederland gaat het al om 57 miljoen euro en dat bedrag zal in de toekomst hoger worden. De zorg, zegt het bedrijf, is echt een overheidstaak.