Manchester City wint nipt bij Sheffield en stijgt naar zevende plek

In de Premier League heeft Manchester City in zijn zesde duel van het seizoen zijn derde zege behaald. De ploeg van trainer Pep Guardiola won de uitwedstrijd bij Sheffield United met 1-0 en stijgt daardoor naar de zevende plek op de ranglijst.

Beide clubs kenden een matige seizoenstart. Manchester City, vorig seizoen nog tweede, stond na vijf wedstrijden op de dertiende plek. Sheffield United haalde slechts één punt uit zes wedstrijden en stond voorafgaand aan het treffen met City negentiende.

Sheffield kon voor de rust geen moment aantonen dat de voorlaatste plaats op de ranglijst onterecht is. De bezoekers hadden duidelijk de overhand in de eerste 45 minuten. In de tweede helft liet City de teugels wel wat vieren en kwam de thuisploeg wat vaker in de buurt van het doel, maar zonder succes.

Oude bekende

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Kyle Walker, die zijn carrière begon bij City's opponent van vandaag. De rechtsback, die zijn honderdste Premier League-wedstrijd speelde voor Manchester City, haalde uit van buiten de zestien en de bal verdween hard en laag in het doel.