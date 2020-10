'Vals positieve' Van de Zandschulp ziet challenger in Hamburg in rook opgaan

"Ik merkte niks, had geen verschijnselen. Ik geloofde zelf niet dat ik positief was, dus ik vroeg of ik nog een test zou kunnen doen om het te checken", aldus Van de Zandschulp. "Maar ik hoorde dat dat geen invloed meer zou hebben en dat ik sowieso niet meer in actie mocht komen in Hamburg."

De tennissers worden tijdens toernooien elke maandag en donderdag getest op corona. Van de Zandschulp had er al een stuk of twintig tests opzitten en telkens was de uitslag negatief. Maar deze keer was het anders. Hij kreeg vrijdagavond het bericht dat hij positief was en het toernooi direct moest verlaten.

Tennisser Botic van de Zandschulp steekt momenteel in blakende vorm en was dit weekend op weg om zijn titel op het challengertoernooi van Hamburg te prolongeren. Maar door een volgens de organisatie positieve coronatest kwam er een vroegtijdig einde aan het toernooi voor de 25-jarige Nederlander. "Het is gewoon wachten tot je een keer vals positief bent."

Dat heeft er, volgens de tennisser, mee te maken dat bij deze challenger de Duitse autoriteiten het voor het zeggen hebben in plaats van de bond voor professionele tennissers ATP.

Van de Zandschulp: "Ik kreeg te horen dat ik een waarde had die op het randje ligt van positief en negatief. Als ik bij een nieuwe test opnieuw op het randje zou zitten of echt negatief zou zijn, had ik van de ATP mogen spelen." Maar Duitsland besloot dus anders.

Om toch na te gaan of hij daadwerkelijk het coronavirus onder de leden heeft, liet Van de Zandschulp zaterdagochtend een sneltest doen in Amsterdam. Daaruit kwam de uitslag die hij al verwachtte, namelijk negatief.

En dat is zuur voor de tennisser die met een goed resultaat de best geklasseerde Nederlander op de ATP-ranglijst had kunnen worden en ook wat punten voor diezelfde ranglijst had kunnen sprokkelen.

Paar dagen rust

Ook het komende challengertoernooi, in Parma, moet Van de Zandschulp nu aan zich voorbij laten gaan. "Dan had ik nu nog twee testen moeten laten doen en de uitslag daarvan laat altijd even op zich wachten. Dus het zou allemaal heel krap worden."

Daarom besloot Van de Zandschulp in overleg met zijn trainer een paar dagen rust in te bouwen. "Het is toch een klap die je even te boven moet komen. Vanaf de halve finales gaat het aantal punten dat je kunt behalen voor de ranglijst fors omhoog. Ik had een goede stap kunnen zetten richting plek 130."

En daarmee zou Van de Zandschulp ook nog eens in de buurt komen van een plek waarmee hij rechtstreeks toegelaten zou kunnen worden tot de grandslamtoernooien. De top-104 van de ranglijst wordt namelijk uitgenodigd voor de vier grandslams (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open).