Voorlopig toch geen gaswinning bij Schiermonnikoog

Voorlopig mag de gaswinning bij Schiermonnikoog toch niet doorgaan. Dat hebben milieuorganisaties afgedwongen bij de Raad van State. Die zette vandaag een streep door de vergunning van ONE-Dyas, het bedrijf dat daar naar gas wil boren. Dat mag dus niet, in ieder geval niet tot er een inhoudelijke zitting heeft plaatsgevonden op 12 juni, schrijft RTV Noord.

Er wordt al maanden gesoebat over het wel of niet goedkeuren van de gaswinning bij het Waddeneiland. De overheid vindt gaswinning in de Noordzee nodig nu de velden in Groningen gesloten zijn, omdat Nederland anders te afhankelijk is van gas uit het buitenland. Maar milieuorganisaties uit Nederland en Duitsland spanden een zaak aan tegen de bouw van een boorplatform. Zij vrezen onherstelbare schade aan de natuur door de gasboringen.

In april zette de rechter een streep door de vergunning van het gasproject, omdat de aanpak van de stikstofuitstoot niet voldoende was onderbouwd door ONE-Dyas. De rechtbank oordeelde bovendien dat het geluid van de bouw van het gaswinningsplatform bruinvissen en zeehonden kan verstoren.

Vorige week woensdag kreeg het project toch weer groen licht: ONE-Dyas leverde een meer uitgewerkte vergunning aan. Daarom had het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 'geen bedenkingen' meer over soorten- en gebiedsbescherming.

'Onomkeerbare gevolgen voorkomen'

Nu is dat besluit voorlopig toch weer teruggedraaid. "De partijen die de gaswinning willen tegenhouden hebben ons gewezen op onomkeerbare gevolgen van de gaswinning, zoals de stikstofneerslag die bij gaswinning ontstaat vanwege het daardoor toenemende scheepvaartverkeer", zegt een woordvoerder van de Raad van State.

De voorbereiding van de winning is daarom stilgelegd om die "onomkeerbare gevolgen tegen te houden". "Het is puur een belangenafweging."

Protest

Het boorplatform zou vandaag op de plaats van bestemming aankomen, waarna ONE-Dyas had kunnen beginnen met het boren van een put. Activisten van Greenpeace voerden vandaag actie en klommen op het platform. "Zolang wij aanwezig zijn, kunnen zij dat ding niet installeren en beginnen met de operatie", zei een woordvoerder vanmorgen.

Bekijk hier hoe de actievoerders vanochtend het platform beklommen: