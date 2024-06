Adema hoopt op terugkeer pulsvisserij; werken aan gunfactor in EU

Nederland moet samen met andere EU-lidstaten zijn best gaan doen om het vissen met een zogeheten pulskor weer toegestaan te krijgen. Recent wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat die methode wel degelijk beter is voor het milieu en minder brandstof verbruikt, kan daarbij helpen. Dat heeft demissionair minister Adema (Visserij) gezegd in het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Hij wil een 'kwartiermaker innovatie' op pad sturen in Europa, om vooral samen met andere landen een terugkeer van de pulsvisserij mogelijk te maken. "Laten we de handen ineen slaan, en die andere landen ook wat gunnen", zei hij op vragen van het CDA. Bij pulsvissen worden vissen met elektrische stroom van de zeebodem de netten ingejaagd.

In 2019 besloot de Europese Commissie tot een verbod op deze Nederlandse uitvinding. Tot groot verdriet van Nederlandse vissers, die voor een deel juist overgestapt waren op de nieuwe, veelbelovende methode. Maar met name onder druk van de Denen en de Fransen kwam het toch tot een verbod.

'Doodzonde'

Onlangs kwamen wetenschappers na een jarenlange studie tot de conclusie dat Nederlandse vissers, die destijds ageerden tegen een verbod, gelijk hadden. Bij het pulsvissen wordt de bodem veel minder omgewoeld dan bij de traditionele methode waarbij de netten met een boomkor over de zeebodem worden getrokken.

Het leidt ook tot minder onnodige bijvangst en het kost de vissers zo'n veertig procent minder brandstof. "Doodzonde dat we die techniek kwijt zijn", concludeerde Adema. Volgens hem gebeurde dat destijds om politieke redenen. Bij andere lidstaten en het Europees parlement was - en is - de weerstand groot.

Achteraf vindt Adema dat Nederland te veel voor het eigenbelang is gegaan en te weinig oog had voor andere landen. De EU had ons land toestemming gegeven om vijftien vergunningen uit te geven voor pulsvisserij in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Maar toenmalig CDA-staatssecretaris Bleker gaf zoveel vrijstellingen dat er uiteindelijk 85 kotters met de methode visten.

Dat zette kwaad bloed bij vissers uit andere landen, die niet de beschikking hadden over de technologie. "We hadden beter moeten nadenken of die uitbreiding naar 85 wel verstandig was. Het moet je ook wel gegund worden in Europa", zei Adema.

Naar die gunfactor moet ons land nu op zoek, betoogde hij. Want het gaat slecht met de zogeheten bodemberoerende visserij in Nederland. Veel vissers hebben hun schepen noodgedwongen laten slopen, onder meer vanwege de hoge brandstofprijzen en de vangstbeperkingen die worden opgelegd.

Denemarken

Daar komt nu een nieuwe bedreiging bij volgens de minister. Denemarken dreigt zijn wateren helemaal te sluiten voor de traditionele boomkorvisserij, waarbij de netten over de bodem slepen. Het doet te veel schade aan de natuur.

Adema: "Wij moeten zeggen: daar hebben we een goed alternatief voor, de pulsvisserij." Volgens hem is de huidige Eurocommissaris, Sinkevicius, ook overtuigd van de duurzaamheid van de vismethode, maar ligt het probleem vooral bij zijn collega-bewindslieden van andere lidstaten en bij het Europees parlement. "Ik heb de pulsvisserij bij iedere visserij-top op de agenda gezet. Maar het is me tot nu niet gelukt daarover iets te bereiken."