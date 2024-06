OM vervolgt moeder van baby die werd doodgebeten door hond

De moeder van de baby die vorig jaar werd doodgebeten door een hond wordt vervolgd. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 34-jarige vrouw van dood door schuld.

In augustus vorig jaar werd het kind, van wie de leeftijd niet bekend is gemaakt, doodgebeten in een appartement aan de Staalstraat in Emmeloord. De baby overleed in het ziekenhuis. Het is niet bekend of de hond van het gezin was. Wat zich precies heeft afgespeeld op de Staalstraat is eveneens nog onduidelijk.

Inslapen

De politie nam de hond direct na het incident in beslag. Deskundigen bestudeerden in de periode daarna het gedrag van het dier en adviseerden het dier in te laten slapen. Dat gebeurde in september vorig jaar. De hond was een kruising tussen een Amerikaanse staffordshire terriër en een pitbull, meldt Omroep Flevoland.

Het OM laat weten dat de vrouw wordt vervolgd voor dood door schuld en het 'niet zorgdragen en het onschadelijk houden van een gevaarlijk dier'. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak is op 25 september.